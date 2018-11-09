Жертвой атаки вооружённого ножом мужчины в Мельбурне стал один человек

При нападении вооружённого ножом мужчины в австралийском Мельбурне погиб один человек. Об этом сообщили в местной полиции.

— Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте, — заявил представитель правоохранительных органов.

Folle gesto di un uomo a #Melbourne che si è lanciato con il suo pick-up contro un negozio, per poi incendiare il veicolo, accoltellare dei passanti e minacciare dei poliziotti (che l’hanno bloccato). Segnalati un morto e due feriti#UltimOra #Australia #attacco #9novembre #news pic.twitter.com/GNxRrnqvGb — Giorgio Morera (@GiorgioMorera) 9 ноября 2018 г.

Ещё двое пострадавших сейчас находятся в больнице.

Как уже сообщал Лайф, вооружённый ножом мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне. Он атаковал стражей порядка и прохожих после того, как врезался на пикапе в ТЦ. Его подстрелили и задержали.