Жертвой атаки вооружённого ножом мужчины в Мельбурне стал один человек

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Жертвой атаки вооружённого ножом мужчины в Мельбурне стал один человек

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При нападении вооружённого ножом мужчины в австралийском Мельбурне погиб один человек. Об этом сообщили в местной полиции.

— Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте, — заявил представитель правоохранительных органов.

Ещё двое пострадавших сейчас находятся в больнице.

Как уже сообщал Лайф, вооружённый ножом мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне. Он атаковал стражей порядка и прохожих после того, как врезался на пикапе в ТЦ. Его подстрелили и задержали.

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