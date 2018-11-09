Туман и морось сохранятся в Москве до воскресенья

Причиной таких условий стало очень высокое атмосферное давление, которое поднимется выше нормы на 12 миллиметров.

В Москве до воскресенья продлятся метеоусловия, при которых сохранятся туман и морось. Об этом РИА "Новости" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Такая погода обусловлена малоподвижным атмосферным фронтом на фоне очень высокого атмосферного давления. Сегодня оно превышает норму на 7 миллиметров, в субботу оно превысит норму на 12 миллиметров. Такой атмосферный фронт как раз и создаёт условия, благоприятные для низкой облачности, мороси и тумана, — сообщил Синенков.

Он также рассказал, что эти условия сохранятся в столице до воскресенья. Уже 11 ноября синоптики ожидают переменную облачность без осадков.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве 9 ноября ожидается облачность с небольшим дождём, местами будет туман и дымка.