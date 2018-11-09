Уничтожает город. Появилось видео огненного торнадо в лесах Калифорнии

В Интернете появилось видео огненного торнадо, которое бушует в американском городе Парадайс (штат Калифорния) и уничтожило уже около тысячи домов.
#firedevil in my home town. I’m at loss for words. The town has been destroyed. I’m not sure if I’ll be able to sleep tonight. Praying for Chico now. #campfire pic.twitter.com/TSLuLO8855— Wilbur (@puglifewilbur) 9 ноября 2018 г.
Напомним, в американском городе Парадайс (штат Калифорния) бушует лесной пожар. В результате возгорания несколько человек погибли. В городе объявлена массовая эвакуация населения.
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