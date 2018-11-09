Уничтожает город. Появилось видео огненного торнадо в лесах Калифорнии

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Уничтожает город. Появилось видео огненного торнадо в лесах Калифорнии

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В Интернете появилось видео огненного торнадо, которое бушует в американском городе Парадайс (штат Калифорния) и уничтожило уже около тысячи домов.

Напомним, в американском городе Парадайс (штат Калифорния) бушует лесной пожар. В результате возгорания несколько человек погибли. В городе объявлена массовая эвакуация населения.

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