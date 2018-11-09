Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за "шпионского скандала"

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Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за "шпионского скандала"

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Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Канцлер страны Себастьян Курц отметил, что Вена будет добиваться от Москвы прозрачности в расследовании дела.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию после задержания полковника австрийской армии по подозрению в шпионаже на пользу РФ. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По его словам, такой случай не улучшит отношения с российской стороной. Курц отметил, что Вена будет требовать от Москвы прозрачности в расследовании дела о шпионаже австрийского полковника.

Австрия, как добавил канцлер, обсудит с европейскими партнёрами возможные действия по отношению к России.

Ранее сообщалось, что спецслужбы страны задержали отставного офицера армии Австрии. Его подозревают в том, что он якобы передавал России документы.

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