Отменить зиму и сексуальную ориентацию. Самые глупые запреты Верховной рады

Депутаты Верховной рады предложили отменить... зиму. Впрочем, этот запрет вполне в духе украинских депутатов: ранее, например, они поддержали отмену формулировки "Великая Отечественная война" в документах. Какие ещё глупые и странные "нельзя" мы слышали от украинских депутатов.

Член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник написал на своей странице в "Фейсбуке", что украинским властям не стоит обманывать жителей страны возможной заморозкой цен на газ.

— Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше наложить мораторий на приход зимы? Тогда и газа не нужно будет, — заявил Пинзеник.

Он пошутил, что, если запретить зиму, поставщики топлива "испугаются" и решат снизить цены. Но это хотя бы шуточная инициатива. А вот другие запреты в Раде принимали на полном серьёзе.

Фразу "Великая Отечественная война"

В ноябре прошлого года Лайф сообщал, что Верховная рада в окончательном чтении приняла поправки к закону о статусе ветеранов войны.

Среди нововведений было и то, что в официальных документах запрещали употреблять термин "Великая Отечественная война". Вместо него только "Вторая мировая война". За такое нововведение проголосовал 241 народный депутат.

Список запрещённых детских имён

Депутат партии "Возрождение" Верховной рады Владимир Мисик предложил запретить давать новорождённым странные имена. Соответствующие изменения предлагалось вносить в семейный кодекс. В частности, предлагалось прописать неожиданную норму, что "имя ребёнка должно соответствовать полу".

В запрещённый список также попали имена, где указываются титулы (к примеру, Король Артур), болезни, цифры (на случай, если кто-то решит назвать дочь Екатериной II?), и те имена, которые якобы могут оскорбить. Инициаторы в пояснительной записке отмечали, что ранее родители называли новорождённых Золушками, Мерседесами, Куклами, Атлантидами, Княгинями, Януковичами и др.

Трансляцию матчей ЧМ-2018

В мае этого года депутаты фракции Радикальной партии Олега Ляшко предложили Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ-2018 по футболу.

По мнению инициаторов, эти трансляции могли популяризовать в глазах украинцев Россию. Правда, учли ли депутаты тот факт, что этот чемпионат — событие мирового масштаба, остаётся неизвестным.

Снимать депутатов в Раде

Депутаты Верховной рады на днях предложили запретить видео с депутатами в Верховной раде, если не было дано разрешения лично. В противном случае предлагается изымать у сотрудников СМИ видеоматериалы.

Об этом написала в Facebook первый заместитель главы комитета Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова. По её мнению, это противоречит законодательству.

Показывать сексуальную ориентацию. Любую

Запретить проявлять на публике свою сексуальную ориентацию предложил в июне этого года нардеп от БПП Олег Барна. По словам парламентария, наблюдается "моральное разложение общества". Поэтому он предложил запретить проявление любой сексуальной ориентации (подчеркнём, что речь идёт не только об ЛГБТ-сообществах).

При этом предлагалось оставить возможность проводить "закрытые мероприятия" в клубах. Однако информация о них должна быть доступна ограниченному кругу людей.

За пропаганду предлагалось штрафовать — от 5,1 тыс. до 51 тысячи гривен. Также в качестве возможного варианта наказания были предложены общественные работы на срок 12–60 часов.