Посольство РФ отказалось комментировать сообщения о шпионе-офицере из Австрии

Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщения о задержании полковника австрийской армии по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Также в дипмиссии отказались комментировать информацию о том, что военный атташе России будет вызван в Министерство обороны Австрии.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего.