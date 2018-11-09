Посольство РФ отказалось комментировать сообщения о шпионе-офицере из Австрии

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Посольство РФ отказалось комментировать сообщения о шпионе-офицере из Австрии

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщения о задержании полковника австрийской армии по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Также в дипмиссии отказались комментировать информацию о том, что военный атташе России будет вызван в Министерство обороны Австрии.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего.

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