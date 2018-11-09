В Роскачестве раскрыли секрет, как выбрать идеальные пельмени и не растолстеть

Эксперты подчёркивают — чтобы сохранить фигуру, следует избегать добавок в виде майонеза, масла и жирной сметаны.

В Роскачестве раскрыли секрет, как выбрать идеальные пельмени и правильно хранить полуфабрикат. Кроме того, эксперты рассказали, сколько можно съесть этого продукта без вреда для фигуры.

— Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца, — сообщили в Роскачестве, предупредив, что формулировка "специи" в составе достаточно размыта и может скрывать содержание ароматизаторов и усилителей вкуса.

В составе фарша и теста не должно быть ни клетчатки, ни крахмала — это, как отмечают специалисты, обман потребителя. Недопустимой является и слипшаяся продукция, так как этот фактор указывает на нарушение условий хранения полуфабриката. Эксперты подчеркнули — пельмени в пачке должны быть рассыпчатыми.

Кроме того, в Роскачестве пояснили, что пельмени делятся на несколько категорий по количеству мяса в составе:

Категория "А" — не менее 80% мяса;

Категория "Б" — не менее 60% ("Элитные", "Говяжьи", "Телячьи", "Восточные");

Категория "В" — не менее 40% ("Русские", "Сибирские", "Столовые", "Традиционные", "Сабантуй");

Категория "Г" — не менее 20%;

Категория "Д" — может содержать менее 20% мяса (остальная часть фарша состоит из специй, лука и животных субпродуктов).

Максимальный срок хранения пельменей — шесть месяцев при температуре не выше -10 градусов. А вот чтобы не растолстеть, нужно съедать порцию не более чем из десяти штук этого полуфабриката. Вес такой порции — 150 граммов, а энергетическая ценность составляет порядка 300 калорий. Эксперты подчёркивают — чтобы сохранить фигуру, следует избегать добавок в виде майонеза, масла и жирной сметаны.

В ближайшем времени Роскачество проведёт исследование пельменей, которые продаются на прилавках российских магазинов. Для этого по всей стране будет закуплено около 50 пачек, в том числе "детские" виды и популярные сейчас "бульмени".