Выпускала лишь в туалет. Директор лагеря под Ивановом держала детей в "карцере"

Директор оздоровительного лагеря в Ивановской области запирала детей в "карцере" на срок от нескольких часов до нескольких суток. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
Установлено, что летом текущего года она организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон, где и закрывала своих воспитанников. Известно, что руководитель выпускала детей только в туалет и поесть.
Сейчас женщина задержана. В отношении неё возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Ей грозит до семи лет тюрьмы.
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