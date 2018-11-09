Выпускала лишь в туалет. Директор лагеря под Ивановом держала детей в "карцере"

Для этого женщина специально организовала помещение без окон в деревянном жилом корпусе.

Директор оздоровительного лагеря в Ивановской области запирала детей в "карцере" на срок от нескольких часов до нескольких суток. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Установлено, что летом текущего года она организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон, где и закрывала своих воспитанников. Известно, что руководитель выпускала детей только в туалет и поесть.

Сейчас женщина задержана. В отношении неё возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Ей грозит до семи лет тюрьмы.