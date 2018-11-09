При пожаре на автомойке в Ленинградской области погибло четыре человека

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате пожара в здании автомойки в посёлке Мурино Ленинградской области.
Изначально было известно о трёх погибших, однако, как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в 11:15 на автомойке было обнаружено тело четвёртой жертвы.
Ранее сообщалось, что пожарные службы пытались потушить возгорание больше часа. Как отмечается на сайте регионального управления МЧС, возгорание было ликвидировано.
Лайф также публиковал видео с места происшествия.
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