При пожаре на автомойке в Ленинградской области погибло четыре человека

Возгорание, которое пожарные не могли потушить больше часа, по последним данным, ликвидировано.

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате пожара в здании автомойки в посёлке Мурино Ленинградской области.

Изначально было известно о трёх погибших, однако, как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в 11:15 на автомойке было обнаружено тело четвёртой жертвы.

Ранее сообщалось, что пожарные службы пытались потушить возгорание больше часа. Как отмечается на сайте регионального управления МЧС, возгорание было ликвидировано.

Лайф также публиковал видео с места происшествия.