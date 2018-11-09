Представителя России вызвали в МИД Австрии из-за "шпионского скандала"

Представителя России вызвали в Министерство иностранных дел Австрии из-за скандала со "шпионажем". Об этом журналистам сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

— Глава МИД отреагировала на это, сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию, — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего.