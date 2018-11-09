В Москве пенсионера избили монтировкой и отобрали 20 млн рублей

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В Москве пенсионера избили монтировкой и отобрали 20 млн рублей

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве неизвестные отобрали у пенсионера сумку, в которой находилось 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Инцидент произошёл у подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте. Преступники сначала избили потерпевшего монтировкой, после чего ограбили его.

Пенсионер с переломом костей черепа и ушибом головного мозга был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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