Бесплатную диагностику на онкозаболевания прошли 118 тысяч москвичей

Женщин проверяли на предрасположенность к раку яичников и молочной железы, а мужчин — на рак предстательной железы.

Бесплатный онкоскрининг в Москве прошло 118 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сайт столичного мэра. С 7 июля по 22 сентября бесплатную диагностику на онкологические заболевания прошло более 95 тысяч женщин и 23 тысяч мужчин. У москвичек выявляли предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а сильный пол проверили на рак предстательной железы.

К настоящему времени обработано уже более половины анализов. Свои результаты получили 60 тысяч человек.

— На данный момент рак предстательной железы впервые подтвердился у 156 мужчин, причём у 80 процентов болезнь обнаружена на ранней стадии. Все они получили направление к профильным специалистам для дальнейшего лечения, — рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что предрасположенность к онкологическим заболеваниям также выявлена у 362 женщин, прошедших онкоскрининг.

Кроме того, для жителей столицы был разработан специальный календарь дней открытых дверей. Он получил название "Входите, открыто!". В эти дни москвичи смогут посетить лекции, которые проводят врачи, а также пройти различные обследования.