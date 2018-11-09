Трамп рассказал о коррупционном скандале на выборах во Флориде

Координатора голосования в штате обвиняют в мошенничестве при пересчёте бюллетеней.

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в "Твиттере" заявил, что на выборах в сенат от штата Флорида имел место случай мошенничества при пересчёте голосов.

— Правоохранительные органы проверяют ещё один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде, — написал американский лидер.

По последним результатам, в голосовании победил республиканец Рик Скотт — 50,21%. Однако проигравший кандидат демократ Билл Нельсон (49,79% голосов. — Прим. Лайфа) потребовал пересчёта. Согласно законодательству штата Флорида, повторная обработка бюллетеней проводится в том случае, если разница в числе голосов у кандидатов менее 0,5%.

В ответ на требования Нельсона Скотт обратился в прокуратуру с жалобой на координатора выборов в регионе, обвиняя его в намеренном сокрытии данных о голосовании, в частности, числе пришедших на участки избирателей и подсчитанных бюллетеней.