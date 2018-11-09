Citroen представила два новых минивэна для России

Новинки получат бензиновый и дизельный двигатели с автоматической и механической коробкой передач.

Французский автоконцерн Citroen представил два новых минивэна для России. Об этом сообщает портал Autonews.

Модернизированные C4 Space Tourer и Grand C4 SpaceTourer пришли на смену линейке C4 Picasso. Обе модели предлагаются с 150-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Кроме того, Grand SpaceTourer получит ещё и дизельный силовой агрегат на 115 лошадиных сил, который будет сочетаться с механикой.

Доступны автомобили будут сразу в трёх комплектациях: Live, Feel и Shine. Цены на новинки стартуют с отметки 1 миллион 854 тысячи рублей. В базовой комплектации машины оснастят круиз-контролем с ограничителем скорости, системой контроля усталости водителя, датчиками света и дождя, возможностью запуска двигателя без ключа, подогревом передних сидений, двухзонным климат-контролем, а также мультимедийным комплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем.