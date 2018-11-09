Символ стальной дружбы. Путину в Казахстане подарили кнут и узел из гвоздя

Изделие главе государства вручил известный казахстанский рекордсмен мира силач Сергей Цырульников.

Президенту России Владимиру Путину подарили узел из гвоздя и кнут во время осмотра туристической выставки в Петропавловске. Глава государства находится сейчас в Казахстане, где ранее принял участие в саммите ОДКБ.

Российский лидер и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев познакомились с рекордсменом мира силачом Сергеем Цырульниковым. В присутствии лидеров двух стран он загнул гвоздь в узел и передал Путину.

— Узел из гвоздей символизирует стальную дружбу народов, — сказал Цырульников.

Путину также подарили кнут. Его основа состоит из бронзы, он покрыт золотом и серебром, а украшен камнем яшма, символизирующим справедливость.