The Times: Великобритания добивается от ЕС санкций против российской разведки

По данным СМИ, Лондон даже оказывает давление на ряд министров иностранных дел других стран.

Великобритания требует от Евросоюза ввести санкции против руководства российской разведки. Как сообщает The Times, в проект нового чёрного списка ЕС могут быть включены имена нескольких представителей спецслужб.

По данным СМИ, Лондон в этом вопросе надеется на поддержку Франции и Германии. При этом Соединённое Королевство давит на ряд глав МИД других стран, чтобы те в течение нескольких недель приняли и одобрили ряд мер, касающихся заморозки активов и запрета на въезд в страны ЕС.

Ожидается, что санкционный список может быть опубликован в следующем месяце. При этом в него могут включить шесть человек, которых в Лондоне считают причастными к делу Скрипалей.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве данную информацию опровергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.