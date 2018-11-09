Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 11 октября

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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 11 октября

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Фото: © Pixabay

Американская валюта укрепляется на фоне продолжающегося снижения стоимости нефти.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 11 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс доллара увеличился с последних торгов на 13 копеек и составил 67,03 рубля. Курс евро сейчас составляет 75,94 рубля.

Американская валюта укрепляется на фоне продолжающегося снижения стоимости нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 70,33 доллара за баррель.

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