В СВР отказались комментировать "шпионский скандал" в Австрии

Служба внешней разведки России отказалась комментировать заявления Вены о том, что их бывший австрийский полковник якобы шпионил в пользу России.
— Без комментариев, — сказал представитель пресс-бюро СВР агентству РИА "Новости".
Ранее стало известно о задержании бывшего полковника австрийской армии, который обвиняется в том, что с 1990-х годов передавал российской разведке секретные документы. Позже республиканское Министерство обороны подтвердило эту информацию.
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