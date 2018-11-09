В СВР отказались комментировать "шпионский скандал" в Австрии

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В СВР отказались комментировать "шпионский скандал" в Австрии

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Здание пресс-бюро СВР. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Вене утверждают, что задержали бывшего полковника, который якобы больше 20 лет работал на Россию.

Служба внешней разведки России отказалась комментировать заявления Вены о том, что их бывший австрийский полковник якобы шпионил в пользу России.

— Без комментариев, — сказал представитель пресс-бюро СВР агентству РИА "Новости".

Ранее стало известно о задержании бывшего полковника австрийской армии, который обвиняется в том, что с 1990-х годов передавал российской разведке секретные документы. Позже республиканское Министерство обороны подтвердило эту информацию.

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