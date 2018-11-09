Адвокат: Цеповяз не передавал заявлений в СМИ о своей "красивой жизни" в колонии

По словам юриста, его подзащитный не использует речевые обороты, которые были в тексте якобы его заявления.

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что его клиент не передавал в СМИ заявление, где он комментирует фотографии, на которых ест крабов, красную икру и жарит шашлыки.

— Не было никакого обращения, Вячеслав в ШИЗО. Это было мнение одного из адвокатов Москвы, который высказал своё личное мнение, что несидящая часть общества лишает возможности сидящую есть какие-то там деликатесы, — приводит его слова РИА "Новости".

Муртазов добавил, что он уже общался с этим адвокатом и тот подтвердил, что Цеповяз не передавал никаких заявлений. Более того, тот юрист даже не общался с осуждённым. Другой адвокат Цеповяза также ничего не передавал. По словам Муртазова, в обращении использовались речевые обороты, которые его клиент никогда не употреблял.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых осуждённый Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Через некоторое время РБК опубликовал заявление заключённого, в котором он возмутился, что в исправительных учреждениях отказывают в праве "нормально" питаться.