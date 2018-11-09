В Болгарии арестован россиянин по требованию США

По данным местной прессы, его обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерных сетей.

Россиянин Александр Ж. арестован полицией Болгарии в городе Варне по требованию Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Варне Владимира Климанова.

По его словам, про арест сотрудникам диппредставительства сообщила супруга задержанного по горячему телефону.

— Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство примет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры, — сказал Климанов.

Как сообщает болгарская газета "Труд", американские власти обвиняют гражданина России в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. По данным издания, россиянин манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей в период с сентября 2014 до конца 2016 года, причинив ущерб на сумму семь миллионов долларов.

Между тем областной суд Варны принял решение оставить Александра Ж. под арестом до рассмотрения его экстрадиции в США. Болгарские судьи оставили без внимания тот факт, что россиянин живёт в Болгарии уже как восемь лет, купил там квартиру и получил гражданство страны.

Судья считает, что, находясь на свободе, мужчина сможет уничтожить следы своего преступления и продолжить преступную деятельность.