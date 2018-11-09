В Челябинской области произошла вспышка бытового газа, есть пострадавшие

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В Челябинской области произошла вспышка бытового газа, есть пострадавшие

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Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии — она получила ожог тела и верхних дыхательных путей.

В городе Сатка Челябинской области произошёл взрыв бытового газа. Как сообщили в региональном главке МЧС, в результате инцидента в пятиэтажке два человека пострадали — они госпитализированы.

<p>Фото: © ГУ МЧС по Челябинской области</p>

— В результате произошедшего погибших нет, пострадало два человека: мужчина 1989 года рождения и женщина 1993 года рождения, — говорится в сообщении.

Разрушений и повреждений конструкций нет. Причины инцидента устанавливаются.

По информации ТАСС, пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии — она получила ожог тела и верхних дыхательных путей. У мужчины ожог 7–8% тела, ему назначено амбулаторное лечение.

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