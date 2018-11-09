Колокольцев заявил, что дело полковника Захарченко нанесло удар по репутации МВД

Глава ведомства также отметил, что большинство преступлений, связанных с коррупцией, выявляются при помощи сотрудников подразделений собственной безопасности.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что дело полковника Дмитрия Захарченко нанесло серьёзный удар по имиджу ведомства.

— Не скрою, это было очень сильным репутационным ударом по имиджу Министерства внутренних дел, но могу сказать, что подавляющее большинство подобных фактов выявляются сотрудниками наших подразделений собственной безопасности, — отметил Колокольцев.

Напомним, Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года он был задержан по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей, однако после этого в квартире его сестры был обнаружен склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте, происхождение которых он объяснить не смог. А затем часть изъятых денег пропала.