Курц рассказал подробности о пойманном "российском шпионе"

Австрийские власти утверждают, что отставной офицер в течение десятилетий передавал Москве секретные документы бундесхеера.

Австрийский канцлер Себастьян Курц потребовал от России раскрыть данные по подозреваемому в шпионаже в пользу Москвы. Он сообщил, что бывший полковник австрийских вооружённых сил подозревается в работе на российскую разведывательную службу "на протяжении многих лет".

— По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года, — проинформировал он.

Курц отметил, что в случае, если подозрения подтвердятся, это отнюдь не улучшит отношения между Россией и Евросоюзом.

— Шпионаж недопустим и должен осуждаться, — заявил канцлер.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего. А представителя России вызвали в МИД Австрии из-за "шпионского скандала".