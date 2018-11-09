Следователи допросили Цеповяза в связи со скандалом вокруг его фото из колонии

На снимках, опубликованных в СМИ, заключённый позирует в тюремной робе с крабом и шашлыком в руках.

Следователи допросили члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудников колонии, где он отбывает наказание. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат заключённого Эльбрус Муртазов.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе и ест краба, шашлык и красную икру. После публикации снимков Следственный комитет начал проверку, которая выявила, что сотрудники колонии создали для заключённого особые условия содержания. Против них возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Сейчас Вячеслав Цеповяз находится в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

Напомним, Цеповяз входил в банду главаря кущёвской ОПГ Сергея Цапка, членов которой осудили за убийство 12 человек в 2010 году. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но летом 2014 года он скончался.

Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы.