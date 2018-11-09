Поссорился с охраной. В подмосковном колледже пьяный мужчина устроил стрельбу

Пройти в учебное заведение он хотел для того, чтобы "пообщаться со своей знакомой".

Пьяный 27-летний мужчина выстрелил в воздух из пневматического оружия в колледже в Ногинске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Подмосковью. Инцидент произошёл накануне, известно о нём стало только сейчас.

Как отметили в ведомстве, мужчина, не являющийся студентом, пытался пройти на территорию учебного заведения, но был остановлен охранником, с которым в дальнейшем и произошли конфликт и стрельба.

По данным источника издания, мужчина хотел "пообщаться со своей знакомой", но охранник не пустил его и попросил выйти.