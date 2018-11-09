Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова "Заслуженный артист"

По его мнению, актёр достиг больших высот в творчестве и лишать его награды было бы неправильно.

Актёр Михаил Пореченков раскритиковал предложение блогера лишить Михаила Ефремова звания "Заслуженный артист России". Своё мнение Пореченков высказал в эфире НСН.

— Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причём с хорошей стороны... Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста, — сказал Пореченков.

Ранее Михаил Ефремов дал интервью украинской радиостанции "Новое время", где сказал, что видит в России "имперский морок" и "фантомные боли". После этого блогер Вадим Манукян выступил с инициативой лишить актёра звания заслуженного артиста России. Сам Ефремов отметил, что эта ситуация его не волнует.