Плохо ухаживала за собакой. Под Петербургом мужчина избил и расстрелял соседку

Полиция уже задержала стрелка, конфисковала оружие, а он в свою очередь признался в содеянном.

Житель города Новая Ладога Ленинградской области избил свою соседку, а потом выстрелил ей в лицо из пневматического оружия, потому что она плохо ухаживала за своей собакой.

Как сообщает издание "Невские новости", инцидент произошёл в среду, 7 ноября. Мужчина ворвался в квартиру к своей соседке, избил её, а затем несколько раз выстрелил в неё из пневматического пистолета Stslker S84. Кроме того, он угрожал женщине, что убьёт её.

Потерпевшая обратилась в полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и изъяли у него оружие. Мужчина объяснил, что конфликт возник из-за того, что соседка плохо следила за своей собакой, и признался в содеянном.