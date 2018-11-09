"Заиграет как следует". Путин пообещал развивать туризм между РФ и Казахстаном

Глава государства также отметил высокое значение этой отрасли для двух государств.

Президент России Владимир Путин предложил лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву развивать туризм между странами, пообещав сделать всё, чтобы эта сфера "заиграла как следует".

Российский лидер отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что Казахстан занимает второе место среди партнёров Москвы на пространстве СНГ после Белоруссии. При этом у Астаны есть все шансы подняться на первую строчку.

— Тем более что у нас взаимоотношения в сфере экономики очень разносторонние: это и высокие технологии, включая космос, и углеводороды, транспорт, теперь добавим к этому ещё и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим, — сказал Путин.

Глава государства также заявил своему коллеге, что Россия сделает всё для того, чтобы это направление "заиграло как следует".

Назарбаев, в свою очередь, отметил, что доля туризма в ВВП Казахстана составляет один процент. По его мнению, усиление сотрудничества двух стран в этой отрасли будет выгодно для обоих государств.