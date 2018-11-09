Посла Австрии вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского дипведомства.

Напомним, ранее стало известно о задержании австрийского офицера в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердили в Минобороны Австрии. В связи с развернувшимся "шпионским скандалом" в МИД этой страны вызвали российского представителя. Кроме того, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Как ранее писал Лайф, Посольство РФ отказалось комментировать сообщения о шпионе-офицере из Австрии.