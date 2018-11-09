От поля до прилавка. В России запускают систему контроля качества продуктов

Специальная маркировка должна проследить путь товара вплоть до стола потребителя. Это защитит интересы всех сторон, а попутно обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции.

Уже будущей весной в России должна заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — "продуктовая ЕГАИС". Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по итогам правительственного совещания, состоявшегося 31 октября, передаёт РБК.

За реализацию программы будут отвечать Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор. В результате покупатели должны узнать о товаре всё: от сбора урожая в поле до передвижения готового продукта на полке супермаркета. Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, считает, что в результате выиграют все стороны: и потребитель, и добросовестный фермер.

— Введение единой государственной информационной системы позволит, с одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции, а с другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей, — комментирует он.

Интересно, что за последние несколько лет жители России намного внимательнее стали стали относиться к выбору продукции — и это является явным признаком развития культуры потребления, уверены эксперты. По данным опроса ВЦИОМа, при равной цене 95% жителей России выберут отечественные овощи, 94% жителей возьмут российскую рыбу и мясо, 91% предпочтёт произведённые в России молочные продукты.