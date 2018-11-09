Заказала сестра мужа. Москвичку с 12-летним сыном убили из-за квартиры

Это стало известно в ходе допроса исполнителя преступления, который ранее выразил готовность сотрудничать со следствием.

Убийство жительницы Москвы и её 12-летнего сына заказала сестра покойного мужа женщины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечает канал, это заявил исполнитель преступления, который был задержан ранее. Сестра мужа москвички сейчас также задержана правоохранительными органами для допроса.

Отмечается, что мотивом убийства являлась квартира, которая досталась женщине и пасынку (12-летнему мальчику, мужчина не был родным отцом. — Прим. Лайфа), а родная сестра осталась без всего.

Напомним, вечером 7 ноября в квартире одной из столичных многоэтажек на улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела женщины и её 12-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве был задержан 38-летний житель Владимирской области. Однако его вина не подтвердилась. Позднее полиция задержала нового подозреваемого — 30-летнего москвича. В его квартире правоохранители нашли неопровержимые улики — одежду убитых. На допросе он признал вину и сообщил, что готов сотрудничать со следствием.