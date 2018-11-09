"Это хакеры из РФ". Киевская студентка заявила, что сотрудник МВД не угрожал ей

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"Это хакеры из РФ". Киевская студентка заявила, что сотрудник МВД не угрожал ей

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Наталья Бурейко. Фото: © Facebook/Наталья Бурейко

Девушка извинилась перед полицейским и его супругой, отметив, что они являются "порядочными людьми".

Украинская студентка Наталья Бурейко извинилась за обвинения в адрес заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко.

По словам девушки, от лица полицейского ей писали неизвестные люди, целью которых было скомпрометировать Варченко и его семью. Бурейко также отметила, что с аккаунта чиновника могли писать "российские хакеры".

— Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований, — написала Бурейко в "Фейсбуке".

Как стало известно ранее, Наталья Бурейко познакомилась с чиновником в приложении Tinder.

— Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе, — отметила студентка.

Однако позже, когда Бурейко отказала чиновнику в близости, тот начал угрожать девушке и даже прислал ей коробку с отрубленными куриными лапами. После этого студентка опубликовала запись с просьбой о помощи и пропала на сутки.

В свою очередь, Александр Варченко отметил, что он и его семья стали "жертвами информационной атаки" в связи с высокими постами, которые занимает он и его гражданская жена.

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