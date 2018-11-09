Двух красноярских чиновниц заподозрили в краже подарков для ветеранов ВОВ

Выделенные им деньги они потратили не по назначению, а на покупку бытовой техники для себя лично.

Две чиновницы красноярского Минсоцполитики задержаны по подозрению в краже средств, предназначенных для покупки подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает СУ СК по краю.

8 ноября в их домах были проведены обыски, в ходе которых оперативникам удалось обнаружить бытовую технику, предназначенную, предположительно, для ветеранов. По данным следствия, Наталья Колягина и Ольга Гилёва потратили выделенные им средства в собственных интересах. При этом контракт на более чем два миллиона рублей заключался через фирму, которая принадлежит деверю одной из чиновниц.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.