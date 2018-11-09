"Был острый разговор". Луценко рассказал о реакции Порошенко на его отставку

По словам генпрокурора Незалежной, заявление до сих пор лежит на столе у президента.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который подал в отставку на фоне резонансной смерти гражданской активистки Екатерины Гандзюк, рассказал о реакции Петра Порошенко на этот шаг. Чиновник утверждает, что глава украинского государства заранее ни о чём не знал.

— Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всём за пять минут до моего захода в Верховную раду. Тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение, — заявил Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он добавил, что заявление об отставке по-прежнему лежит на столе у Порошенко и президент должен рассмотреть его как только вернётся из зарубежной командировки.

Как уже сообщал Лайф, Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Верховной раде заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября. Политологи связывают возможную отставку Луценко с грядущей избирательной кампанией в стране.