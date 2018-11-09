Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы просит проверить её на полиграфе

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Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы просит проверить её на полиграфе

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший майор полиции Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, попросил следствие проверить потерпевшую на полиграфе.

Как заявила в эфире телеканала "Россия 1" адвокат Яромчука Валерия Посохова, девушка отказывается пройти опрос на детекторе лжи.

Напомним, трое офицеров полиции подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Все они были уволены из МВД, а затем арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Также в СМИ появились сообщения о том, что перед изнасилованием девушку избили.

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