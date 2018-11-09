Совсем скоро. Стала известна предварительная дата родов Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о предварительной дате родов. Она отметила, что ждать осталось всего неделю. Об этом сообщает "СтарХит".
Отметим, что несколько дней назад Тодоренко собрала приятельниц и отпраздновала с ними baby shower (отмечается по случаю скорых родов).
В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году после совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард".
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