Совсем скоро. Стала известна предварительная дата родов Регины Тодоренко

Слухи о том, что телеведущая ждёт ребёнка от певца Влада Топалова, появились летом. Но Регина не спешила их подтверждать.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о предварительной дате родов. Она отметила, что ждать осталось всего неделю. Об этом сообщает "СтарХит".

Отметим, что несколько дней назад Тодоренко собрала приятельниц и отпраздновала с ними baby shower (отмечается по случаю скорых родов).

В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году после совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард".