Глава МИД Австрии не исключила осложнения отношений Вены и Москвы

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не исключила осложнения отношений Вены и Москвы, если подтвердится информация о бывшем полковнике австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу РФ. Её слова приводит Австрийское агентство печати.

— Если эти подозрения подтвердятся, это может вызвать серьёзную напряжённость для двусторонних отношений Австрии и России, — сказала она.

Ранее сообщалось, что спецслужбы страны задержали отставного офицера армии Австрии. Его подозревают в том, что он якобы передавал России документы. В этой связи Кнайсль отменила свой визит в РФ, а в российский МИД был вызван посол Австрии.