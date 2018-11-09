Глава МИД Австрии не исключила осложнения отношений Вены и Москвы

Читайте также

Глава МИД Австрии не исключила осложнения отношений Вены и Москвы

4

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не исключила осложнения отношений Вены и Москвы, если подтвердится информация о бывшем полковнике австрийской армии, который подозревается в шпионаже в пользу РФ. Её слова приводит Австрийское агентство печати.

— Если эти подозрения подтвердятся, это может вызвать серьёзную напряжённость для двусторонних отношений Австрии и России, — сказала она.

Ранее сообщалось, что спецслужбы страны задержали отставного офицера армии Австрии. Его подозревают в том, что он якобы передавал России документы. В этой связи Кнайсль отменила свой визит в РФ, а в российский МИД был вызван посол Австрии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×