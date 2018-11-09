Лавров неприятно удивлён из-за "шпионского скандала" в Австрии

В Вене утверждают, что задержали отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.

Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён из-за "шпионского скандала". Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохаммедом Эль-Амин Суэфом.

— Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что спецслужбы страны задержали отставного офицера армии Австрии. Его подозревают в том, что он якобы передавал России документы, начиная с 1990-х годов.