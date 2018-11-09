В Барселоне автомобиль сбил пешеходов, две террасы и припаркованные мотоциклы

Причиной, предположительно, стала потеря водителем контроля над транспортным средством.

В испанской Барселоне автомобиль выехал на тротуар, где сбил несколько пешеходов, а после снёс две террасы и припаркованные мотоциклы. Об этом в Twitter сообщили местные стражи порядка.

Estem intervenint en un accident de trànsit a Trav. Gràcia amb el carrer Santaló. Fem desviaments de la Trav. Gràcia pel carrer Santaló.#infotrànsit — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) November 9, 2018

Инцидент произошёл около 11:00 по московскому времени. Пострадавшими числятся не менее четырёх человек, среди которых — девочка десяти лет. Она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Вероятной причиной ЧП стала потеря водителем контроля над своим транспортным средством, в результате чего оно выехало на тротуар.