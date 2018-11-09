В Казани преподаватель погибла, упав в вентиляционную шахту

В помещении, где произошла трагедия, не было никаких ограждений и предупреждающих знаков.

Преподаватель одного из казанских колледжей погибла, упав в вентиляционную шахту ремонтируемого здания. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан.

По предварительным данным, инцидент произошёл, когда 35-летняя женщина с коллегами осматривала корпус колледжа, где проводился капитальный ремонт.

— В какой-то момент потерпевшая отделилась от группы и зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась бывшая вентиляционная шахта. При этом помещение не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков. Открыв дверь, женщина зашла в шахту и упала с 14-метровой высоты в подвал здания, — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По факту гибели преподавателя возбуждено уголовное дело.