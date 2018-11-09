Путин: Творчество Тургенева стало настоящим явлением в мировой литературе

Празднование 200-летия со дня рождения русского писателя широко отмечается по всей стране, но главные торжества проходят в эти дни на его малой родине — в Орловской области.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественных мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения великого писателя Ивана Тургенева. "Тургеневские дни" проходят сейчас по всей стране, но особенно трепетно память писателя почитают на орловской земле, где он родился в далеком 1818 году. В частности, сегодня в Орле пройдёт акция "Цветы Тургеневу", во время которой жители города возложат цветы к мемориальной доске и памятнику писателю. А музей-заповедник Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново" проведёт день открытых дверей и презентует каталог мемориальных предметов писателя — "Моё гнездо, где вырос я…".

— Неповторимая красота и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием читателей, — говорится в обращении Путина, размещённом на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что произведения Тургенева наполнены "искренней любовью к России", к национальным традициям и обычаям нашей страны, а также искренними переживаниями за её судьбу. Однако имя Тургенева знают и за рубежом.

— Творчество великого русского писателя оказало огромное духовное влияние на многие поколения, стало настоящим явлением в отечественной и мировой литературе, — подчеркнул президент.

Произведения Ивана Тургенева действительно переведены на все европейские языки и известны во всём мире. А в России они и вовсе обязательная часть общеобразовательной школьной программы. Абсолютному большинству россиян должны быть знакомы его рассказы из цикла "Записки охотника", пронзительный рассказ "Муму", повесть "Ася", романы "Дворянское гнездо" и, конечно, "Отцы и дети".