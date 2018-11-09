Путин рассчитывает на рост доли расчётов в нацвалютах между РФ и Казахстаном

Глава государства отметил, что на данный момент этот показатель достигает 63 процентов.

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на рост доли расчётов в национальных валютах между Россией и Казахстаном до 75%. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

— Надеемся, что в самое ближайшее время этот показатель достигнет 70–75%, — сказал Путин.

Сейчас, по словам главы государства, этот показатель находится на уровне 63%.

Путин подчёркивает, что активные разноплановые межрегиональные контакты играют важную роль в укреплении взаимовыгодного партнёрства России и Казахстана, а экономики двух стран становятся более взаимосвязанными и интегрированными.