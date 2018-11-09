Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей

Все работы по устранению обнаруженных дефектов будут бесплатными для владельцев машин.

Mercedes отзывает более тысячи автомобилей в России из-за различных дефектов, обнаруженных в некоторых моделях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежит 1152 автомобиля типа 253.9 выпущенных в промежуток с апреля по июнь 2018 года из-за язычка ремня безопасности на крайних задних сиденьях, который может затянуть в пространство между облицовкой и стойкой.

Также 14 автомобилей Mercedes-Benz типа 257 и 213, реализованных с октября 2017 года по апрель 2018 года, из-за несоответствующей спецификации калибровки системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира.