Голикова заявила, что условия для детей-инвалидов есть в каждой пятой школе РФ

На создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях было выделено 595 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Совета при Правительстве РФ заявила о том, что в пятой части российских школ созданы все условия для детей-инвалидов.

— По итогам 2017 года в 22% школ и в 17% дошкольных организаций были созданы условия для детей-инвалидов, — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что в последние годы наблюдается рост численности воспитанников с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. Также в 2017 году наблюдался рост обучавшихся инклюзивно в сравнении с 2016-м.

Добавим, что в 2018 году в рамках программы "Доступная среда" на создание всех условий для детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных учреждениях было выделено 595 миллионов рублей.