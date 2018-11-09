Голикова заявила, что условия для детей-инвалидов есть в каждой пятой школе РФ

Читайте также

Голикова заявила, что условия для детей-инвалидов есть в каждой пятой школе РФ

4

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

На создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях было выделено 595 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Совета при Правительстве РФ заявила о том, что в пятой части российских школ созданы все условия для детей-инвалидов.

— По итогам 2017 года в 22% школ и в 17% дошкольных организаций были созданы условия для детей-инвалидов, — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что в последние годы наблюдается рост численности воспитанников с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. Также в 2017 году наблюдался рост обучавшихся инклюзивно в сравнении с 2016-м.

Добавим, что в 2018 году в рамках программы "Доступная среда" на создание всех условий для детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных учреждениях было выделено 595 миллионов рублей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×