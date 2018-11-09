Серебренников утверждает, что не в курсе схемы получения денег "Седьмой студией"

Режиссёр признаётся, что вообще не контролировал финансовые потоки, хотя знал, когда средства на постановку поступали и заканчивались.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников утверждает, что не давал указаний использовать наличные деньги в "Седьмой студии" и не знал, в каком виде проект получал субсидии от государства. Об этом он заявил на допросе в Мещанском суде Москвы.

— Я никому не давал указаний использовать наличные денежные средства: не было такой нужды, — сказал обвиняемый.

При этом Серебренников оговорился, что ему по большому счёту было "всё равно, какие деньги использовать", поскольку он не контролировал поступление денежных средств в "Седьмую студию".

— Я знал, когда деньги заканчивались и когда деньги приходили, но как они — ногами или ещё как-то — приходили, это мне было неизвестно. Механизм получения я не знал, — заверил он.

Напомним, ранее Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело о хищении 133 миллионов рублей, по которому проходят режиссёр Кирилл Серебренников и ещё несколько человек.

Фигуранты обвиняются в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в составе группы в особо крупном размере, с использованием служебного положения.