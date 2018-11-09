Нападение на полицейских в центре Мельбурна признали терактом

Уроженец Сомали, перед тем как атаковать стражей порядка, бросил в свой пикап бомбу.

Нападение вооружённого ножом мужчины на сотрудников полиции квалифицировали как теракт. Об этом сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон. Кроме того, уроженец Сомали бросил взрывное устройство в пикап, на котором протаранил торговый центр, перед тем как атаковать стражей порядка.

— У нас есть свидетель, который видел, как нападавший бросил взрывное устройство через окно. Также есть свидетели, утверждающие, что злоумышленник специально направил в здание свой автомобиль, который позднее взорвался. Мы можем квалифицировать преступление как террористический акт, — отметил Эштон.

Folle gesto di un uomo a #Melbourne che si è lanciato con il suo pick-up contro un negozio, per poi incendiare il veicolo, accoltellare dei passanti e minacciare dei poliziotti (che l’hanno bloccato). Segnalati un morto e due feriti#UltimOra #Australia #attacco #9novembre #news pic.twitter.com/GNxRrnqvGb — Giorgio Morera (@GiorgioMorera) 9 ноября 2018 г.

Главный комиссар полиции поясняет, что преступник приехал в Австралию в 1990-х годах. Злоумышленник — уроженец Сомали.

При нападении один человек погиб, ещё двое пострадали. Злоумышленника при атаке подстрелили, после чего задержали.