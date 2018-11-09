Новая штаб-квартира Сбербанка расположится в районе "Москва-Сити"

Переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно, а завершить его планируется в 2021 году.

Сбербанк планирует открыть свою новую штаб-квартиру напротив ММДЦ "Москва-Сити". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

— Сбербанк и компания "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного на улице Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити", — указано в сообщении.

Известно, что это будут три здания. При этом две башни (41 и 47 этажей) ещё не достроены. В целях повышения эффективности управления бизнесом Сбербанк реализует программу оптимизации портфеля недвижимости во всех регионах своего присутствия.

Новая штаб-квартира поможет снизить операционные издержки, улучшить условия работы сотрудников и сократить время на переезды между разными офисами банка.

— Консолидация команды банка на одной площадке полностью отвечает задаче по созданию экосистемы Сбербанка. Приобретение зданий комплекса с учётом уже используемых бизнес-центров "Президент-плаза" и "Поклонка-плейс" позволит нам создать единую штаб-квартиру — так называемый Сбербанк-сити — более чем для 23 тысяч наших сотрудников, — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно, а завершить его планируется в 2021 году.