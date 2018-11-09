Съесть и заразиться кишечной палочкой. Эксперты проверили замороженные блинчики

Наиболее успешно проверку прошли полуфабрикаты брендов "С пылу с жару" и "Sибирская коллекция".

Эксперты "Росконтроля" проверили популярное и быстрое в приготовлении блюдо с прилавков российских магазинов — замороженные блинчики с мясом. Как указано на сайте организации, в этот раз в рамках исследования специалисты изучили состав полуфабриката семи брендов: "Морозко", "Останкино", "Сибирская коллекция", "Каждый день", "С пылу с жару", "Разновес/Сибирский деликатес" и Fine Life.

— По итогам тестирования блинчики Fine Life попадают в чёрный список, — отмечается в сообщении. — Эксперты выделили бактерии группы кишечной палочки и листерии.

Полуфабрикаты брендов "Каждый день" и "Разновес/Сибирский деликатес" оказались в списке товаров с замечаниями. В первом случае выявлено содержание консерванта сорбиновой кислоты. В этих же блинчиках, к слову, меньше всего фарша — 17,6%.

Во втором образце с замечаниями вместо заявленного сливочного масла в составе теста оказалось растительное. К тому же эксперты заявили, что это "псевдодетский продукт". В блинчиках с пометкой "Для маленьких" обнаружили чёрный перец (в продукции для детского питания он запрещён).

Успешно проверку прошли блинчики с мясом четырёх марок:

"С пылу с жару" (64 балла);

(64 балла); "Сибирская коллекция" (63 балла и самое большое содержание фарша — 29,3%);

(63 балла и самое большое содержание фарша — 29,3%); "Останкино" (60);

(60); "Морозко" (55).

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