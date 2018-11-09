Самолёт рейса Киев — Шарм-эль-Шейх вынужденно сел в Каире из-за драки

Данный инцидент стал причиной задержки сразу четырёх других рейсов на несколько часов.

Самолёт авиакомпании YanAir, следовавший из Киева в египетский город Шарм-Эль-Шейх, вынужденно приземлился в аэропорту Каира из-за драки пассажиров на борту.

Как говорится в заявлении туроператора Join Up!, посадка была совершена "в соответствии с авиационными нормами", так как закончилось лётное время экипажа.

Из-за этого инцидента были задержаны на четыре часа рейсы Киев — Хургада, Хургада — Львов, Львов — Хургада и Хургада — Киев. Пассажиров проинформировали о задержке самолётов. Тем, кто ожидал вылета из Хургады, предоставили номера в отелях за счёт туроператора.

Туроператор заранее уведомил пассажиров о задержке рейсов в Египет, иногородние туристы расселены в отелях за счёт туроператора. Туристы, ожидавшие вылета из Хургады, также были расселены в отели за счёт компании на время задержки.