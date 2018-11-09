В Коми осудили 20 членов воркутинской ОПГ "Ифы-Козлов", действовавшей в 90-е

На счету группировки несколько десятков преступлений: убийства, покушения на убийства, бандитизм, мошенничество, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также захват заложников.

Верховный суд Коми признал виновным 20 членов преступной группировки "Ифы-Козлова", действовавших в Воркуте в 1990-х — 2000-х годах. Об этом сообщается на странице Следственного комитета в "Твиттере".

Пожизненный привет из 90-ых.



Сегодня вынесен приговор участникам воркутинской банды «Ифы-Козлова».



Лидера преступного сообщества Юрия Козлова и Дениса Армякова суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Остальные 17 осуждены к 7-25 годам колонии

https://t.co/6vqeFguan0 pic.twitter.com/r9idjp1lmF — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 ноября 2018 г.

Два члена банды — лидер Юрий Козлов и активный участник Денис Армяков — получили пожизненное заключение. Также они оштрафованы на 1,5 и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Остальные 18 человек получили сроки от 7 до 25 лет — в зависимости от характера совершённых действий. Большинство из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Имущество и денежные средства фигурантов дела на общую сумму более 200 миллионов рублей суд сохранил под арестом. На счету ОПГ "Ифы-Козлов" несколько десятков преступлений: убийства, покушения на убийства, бандитизм, мошенничество, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также захват заложников.